Mit Pkw in Heidelberg von Fahrbahn abgekommen - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Heidelberg. Die Polizei sucht aktuell, nachdem ein Autofahrer am Dienstagmittag von der in Heidelberg Fahrbahn Am Götzenberg abkam (wir berichteten) nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, soll gegen 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer dem 29-jährigen Fahrer im Kurvenbereich entgegen gekommen und dabei auf dessen Spur gekommen sein. Durch ein Ausweichmanöver konnte der 29-Jährige einen Zusammenstoß verhindern, kam aber von der Fahrbahn ab und stieß letztlich 30 Meter entfernt gegen einen Baum. Der Unbekannte soll seine Fahrt fortgesetzt haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Rufnummer 0621 174 4111 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1