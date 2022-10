Mit Messer bedroht - 30-Jähriger in Heidelberger U-Haft

Heidelberg. Wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung ist ein 30-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, soll der Mann am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 18.45 den 21-jährigen Angestellten eines Getränkefachmarkts in Leimen unter anderem mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der Mitarbeiter verweigerte dies aber und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung soll der Tatverdächtige von seiner Forderung abgelassen und den Getränkemarkt verlassen haben.

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde der 30-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkte beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Am Freitag, 21. Oktober, nahmen Einsatzkräfte der Polizei den Mann in Hessen fest. Einen Tag später wurde er der Haft-und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete und diesen in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.