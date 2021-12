Mit Kleinbus in Leitplanken am Autobahnkreuz Heidelberg geprallt - Fahrerin verletzt

Heidelberg. Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Kleinbusses ist am Sonntagmittag bei Heidelberg mehrfach in die Leitplanken der A5 geprallt. Dabei hat sich dir Frau leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Sie hatte gegen 12.35 Uhr am Kreuz Heidelberg beim Wechsel von der A656 auf die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 9.500 Euro. Der Kleinbus wurde abgeschleppt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg und die Autobahnmeisterei Mannheim beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Für die Arbeiten am Unfallort war die Fahrbahn bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.