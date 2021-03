Heidelberg. Eigentlich sollte ein 28-jähriger VW-Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert werden – eine Fülle von Vergehen folgte. Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, flüchtete der Mann vor den Beamten, verließ in der Kolbenzeil das Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Währenddessen warf er ein mitgeführtes Einhandmesser in ein Gebüsch. Bei der Festnahme war der Grund für das Verhalten schnell klar: Der VW, mit dem der Mann unterwegs war, befand sich zu Reparatur in der Werkstatt, in der der 28-Jährige arbeitet. Ohne das Wissen seines Chefs und des Eigentümers des Autos nutze er den VW für private Erledigungen. Da die Polizisten zudem Anzeichen auf Drogenkonsum feststellten, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren