Mit Baseballschläger zugeschlagen - zehnköpfige Gruppe attackiert 19-Jährigen in Heidelberg

Heidelberg. Eine Gruppe bestehend aus rund zehn Personen hat am Mittwochabend einen 19-Jährigen körperlich angegriffen und ihn dabei schwer verletzt. Der Haupttäter habe bei dem Vorfall, der sich gegen 21 Uhr auf dem Boxberg ereignete, gezielt mit einem Baseballschläger auf den am Boden liegenden Geschädigten eingeschlagen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Auch mehrere Schläge und Tritte seien ihm am ganzen Körper versetzt worden.

Drei Frauen, die in einem nahegelegenen Altenheim arbeiten, kamen dem 19-Jährigen zur Hilfe und verhinderten Schlimmeres. Die Täter ließen von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung eines Waldrands.

Der Geschädigte war nach dem Angriff nicht mehr ansprechbar, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe trotz der schweren Verletzungen nicht.

Die flüchtigen Täter sollen nach Polizeiangaben allesamt etwa 18 bis 25 Jahre alt sein. Der Haupttäter mit dem Baseballschläger wurde mit einer Größe von rund 1,70 Meter beschrieben. Er soll einen Vollbart haben. Eventuell habe er eine Mütze der Marke Lacoste getragen. Alle Täter sollen dunkel bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06221/3418-0 entgegen.