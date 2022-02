Mit Augen und Ohren

Heidelberg. Interessante Mitmachstationen rund um das Thema Wahrnehmung laden im Zoo Heidelberg zum Experimentieren und Entdecken ein. Menschen, Tiere und Pflanzen – jedes Lebewesen nimmt die Umgebung wahr, egal ob mit Ohren, Augen oder Rezeptoren. In der Explo-Halle im Zoo Heidelberg können große und kleine Entdecker ab sofort in vier Bereichen (Mensch, Tier, Pflanze und Zukunft) an abwechslungsreichen Mitmachstationen die Wahrnehmungsphänomene der Natur erleben und erfahren.

Der Zoo freut sich, den Besuchern mit der Ausstellung „Wunder Wahrnehmung“ ein weiteres spanendes Erlebnis zu bieten. „Naturphänomene erleben, erforschen und verstehen kann ganz wesentlich unsere Wertschätzung der Natur steigern und Menschen für Tiere und Natur begeistern. Vielleicht gibt es uns sogar den Impuls, das eigene Leben nachhaltiger zu gestalten“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Im Spiegelkabinett geht es um optische Täuschungen. © Zoo Heidelberg

Es gibt vier Themenwelten: Sehen – mit optischen Täuschungen und Spiegelphänomene. Hören – empfindsame Ohren im Tierreich, Ultraschall und Infraschall. Es geht um Pflanzen und ihre besonderen Fähigkeiten sich zu verbreiten. Und es geht um Zukunft – Denkanstöße zu erneuerbaren Energien und nachhaltigem Handeln.

Mitmachen erwünscht

Dank der Informationen an den verschiedenen Exponaten und den Anleitungen kann jeder den Phänomenen selbst auf den Grund gehen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht – alle Altersklassen können sich beteiligen. Die Dauerausstellung „Wunder Wahrnehmung“ in der Explo-Halle des Zoo Heidelberg ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Der Besuch der Ausstellung ist im Eintrittspreis des Zoos enthalten. red/sko