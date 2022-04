Mit 1,6 Promille auf E-Scooter unterwegs

Heidelberg. Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montagmorgen betrunken in Heidelberg unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer gegen 02.30 Uhr in Höhe des Karlstors einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille, weshalb ihm auf dem Revier eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



