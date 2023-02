Ministerin sieht Gespräche "auf sehr gutem Weg"

Heidelberg/Mannheim. Seit zweieinhalb Jahren liegt das Projekt in Stuttgart auf Eis - im ersten Quartal soll nun ein wichtiger Schritt bei der geplanten Fusion des Uniklinkums Heidelberg mit dem Klinikum Mannheim gemacht werden. Das kündigte die neue Wissenschaftsministerin Petra Olschowski bei ihrem Antrittsbesuch im Universitätsklinikum Heidelberg an. Demnächst will sie auch nach Mannheim kommen.

Ende März, so zeigte sich Olschowski zuversichtlich, könnten voraussichtlich Ergebnisse der zuletzt geführten Gespräche präsentiert werden. Ziel: Die beiden bisher getrennten Kliniken sollen sich im Verbund besser entwickeln können. Das Thema sei sehr komplex und umfasse Fragen des Entgeld-Tarifsystems ebenso wie Details der Krankenhausorganisation. Die Ministerin werde deshalb demnächst auch in Mannheim sein, um unter anderem mit dem Personalrat zu sprechen, berichtete Olschowski.

Bei ihrem Antrittsbesuch im Universitätsklinikum Heidelberg war die Fusion dagegen offiziell kein Thema. In Gesprächen mit dem Ärztlichen Direktor Ingo Autenrieth, der Kaufmännischen Direktorin Katrin Erk, Pflegekräften und Oberärzten erhielt die Ministerin Einblicke in die Schwerpunkte Kinder- und Jugendmedizin sowie Virologie.