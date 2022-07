Minister rät zu Schonung und Autoverzicht

Rhein-Neckar. Aufgrund des anhaltend heißen, sonnigen Wetters sei auch in den nächsten Tagen mit hohen Ozonwerten zu rechnen, warnt das Landesverkehrsministerium in Stuttgart in einer Mitteilung vom Sonntag. In den vergangenen Tagen wurden bei Ozonmessungen unter anderem in Mannheim, Heidelberg, und Wiesloch Ozonkonzentrationen über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Solange das Wetter heiß und sonnig bleibe, sei auch in den nächsten Tagen mit Überschreitungen dieses Wertes zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Ozonwerten auf diesem Niveau spüren besonders Kinder und Menschen mit gesundheitlichen Beeintrachtigungen Beschwerden wie Husten, Tränenreiz und Kopfschmerzen. Verkehrsminister Hermann sagte: „Kurzfristig können wir hier nur raten, sich körperlich zu schonen, klimaschonende Verkehrsmittel zu nutzen und wenn möglich das Auto mit Verbrennungsmotor stehen zu lassen. Langfristig gilt das gleiche wie beim Klimaschutz: Wir müssen bei der Verkehrswende schneller werden.“

Vororte oft stärker betroffen

Bodennahes Ozon entsteht bei heißen Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung aus sogenannten Vorläufersubstanzen. Die wichtigsten dieser Vorläufersubstanzen sind Stickoxide (NOx), die im Straßenverkehr und technischen Einrichtungen in der Industrie emittiert werden sowie flüchtige organische Verbindungen. Diese Verbindungen werden beispielsweise bei der Anwendung von Lösemitteln oder Lacken an die Umgebungsluft abgegeben. Ein kleinerer Teil dieser Verbindungen stammt von der Vegetation. Die komplexe Chemie bei der Ozonbildung sorgt dafür, dass die höchsten Konzentrationen häufig abends und in Vororten oder in ländlich geprägten Gegenden auftreten und nicht zur Hauptverkehrszeit an den Straßen.

Mehr zum Thema Klimawandel Hitze in Deutschland - viele Brände in Südeuropa Mehr erfahren Wettervorhersage Das Wetter im Kreis Rhein-Neckar - DWD warnt vor Hitze Mehr erfahren

Verkehrsminister Herrmann erläuterte: „In der Hitzewelle und der anhaltenden Trockenheit spüren wir alle die Auswirkungen der Klimakrise. Eine weitere unangenehme Folge dieser Krise ist die Zunahme des bodennahen Ozons, das vielen Bürgerinnen und Bürgern gesundheitliche Probleme bereitet. Die Klimakrise zu bekämpfen muss innerhalb weniger Jahre gelingen.“ Das verbessere auch die Lebensqualität der Menschen merklich. sal/red