Minister Hauk verspricht verträgliche Trassenlösung

Der Bau der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) rückt näher: Im Frühsommer will der Investor und spätere Betreiber „Terranets bw“ die Planfeststellung beantragen. Aktuell wird an der „grundstücksscharfen Ausarbeitung“ der Trasse gefeilt. Peter Hauk (CDU), baden-württembergischer Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, hat am Freitag Landwirten und Vertretern der Stadt

...