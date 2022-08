Mini-Personen ins Bild gesetzt

Heidelberg. Sie sind kaum mehr als einen Fingernagel groß – aber Susanne Ochs bringt sie ganz groß raus: Plastikfiguren aus dem Modelleisenbahn-Zubehör setzt die Heidelbergerin vor Sehenswürdigkeiten per Makrofotografie in Szene. Nun hat sie daraus einen Bildband und Reiseführer gemacht: „Wer hat sein Herz in Heidelberg verloren?“ wird unter anderem beim Fischerfest Neuenheim (3. bis 5. September) und bei der Einweihung der „Galerie H.“ in der Bleichstraße 9 – ebenfalls in Neuenheim – präsentiert.

Bildband und Reiseführer

Zur Fotografie, erzählt Ochs, ist sie über ihren Beruf als Übersetzerin gekommen: Seit mehr als 20 Jahren überträgt sie Fotobücher aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche. Irgendwann drückte sie dann selbst auf den Auslöser, und hatte 2014 im Thermalbad mit „Komm’ ins Bad Schatz“ die erste Ausstellung. In der Thermalbad-Ausstellung tauchte auch die allererste in Szene gesetzte Miniaturfigur auf.

„Wer hat sein Herz in Heidelberg verloren? Miniat(o)uristischer Streifzug durch die Stadt am Neckar“ erscheint im Kurpfälzischen Verlag. Beim Fischerfest stellt Ochs das Buch am Samstag und Sonntag, 3./4. September, jeweils um 17 Uhr und am Montag, 5. September, um 18.30 Uhr in der „Galerie H.“ vor. miro