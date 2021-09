Mini-Festival bei „Breidenbachs“

Heidelberg. „Unheilbar meets Minifestival“ heißt es noch am heutigen Samstag, 4. September, beim Festival Queere Subkultur im Garten der Breidenbach Studios (Hebelstraße 18). Gewinnen kann man ab 17 Uhr beim „#Dragbingo“, das Shayma Alqueer und Drag-Prince Gordon Bleu präsentieren. Feinste Beats versprechen die Veranstalter ab 19 Uhr mit Joerking Joe und Lukas Dos Passos sowie in Zusammenarbeit mit Cakes – der neuen queeren Clubreihe in Heidelberg. Die Veranstaltung wird gefördert vom Amt für Chancengleichheit Heidelberg. Wer dabei sein will, muss eines von drei Gs mitbringen: genesen, geimpft oder getestet. miro

