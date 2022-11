Millionengewinn im Lotto geht in die Pfalz

Pfalz. In der Pfalz gibt es eine neue Millionärin oder einen Millionär. In der Lotterie Eurojackpot hat jedenfalls jemand einen Volltreffer in der Gewinnklasse 2 gelandet und über 4,8 Millionen Euro gewonnen. Das hat Lotto Rheinland-Pfalz am Samstag mitgeteilt. Der riesige Jackpot von 120 Millionen Euro sei indes stehen geblieben.

Der Spielschein mit den fünf richtigen Zahlen 7, 9, 40, 48 und 49 und der richtigen Eurozahl 7 ist der Mitteilung zufolge mit einem Einsatz von 24,50 Euro am Freitagnachmittag nur eine Stunde vor dem Annahmeschluss in einer Annahmestelle im Südwesten der Pfalz abgegeben. Damit sicherte sich der Glückspilz gemeinsam mit vier weiteren Tippern aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Polen die Gewinnklasse 2 und damit genau 4 865 344 Euro. In der vergangenen Woche hatten schon zwei Glückspilze aus der Pfalz jeweils über eine Million Euro gewonnen. sal