Millionen für die Innenstadt

Heidelberg. Für die Stärkung und Entwicklung seiner Innenstadt erhält die Stadt Heidelberg insgesamt 3,75 Millionen Euro. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag bekanntgab, hatte sich Heidelberg beim Projektaufruf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat für „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ beworben und wurde für eine Förderung ausgewählt. Mit dem Programm unterstützt der Bund Städte maßgeblich dabei, die Weichen für eine nachhaltige Innenstadt-, Zentren- und Ortskernentwicklung zu stellen. Voraussetzung sei, dass die Stadt zusätzlich einen Eigenanteil von 1,25 Millionen Euro während der Projektlaufzeit bis August 2025 investiert, hieß es weiter. Darüber wird der Gemeinderat Anfang 2022 beraten.

„Die Innenstädte in Deutschland befinden sich – verstärkt durch die Corona-Pandemie – in einem tiefgreifenden Wandel, der auch vor Heidelberg nicht Halt macht. Mit der Bundesförderung können wir neue Akzente und Anreize setzen, die die Heidelberger Innenstadt in ihrer Vielfalt und Attraktivität erhalten und stärken“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Mit dem Förderprogramm können Konzepte entwickelt sowie Investitionen in die Aufwertung von Plätzen oder Zwischenmieten für innovative Nutzungen getätigt werden. Das Heidelberger Projekt „Mut zur Innenstadt“ legt dabei einen Schwerpunkt auf die Verknüpfung unterschiedlicher Orte wie am Bismarckplatz und an der Kurfürsten-Anlage. Dabei sollen vor allem in Umnutzung befindliche große Areale in der westlichen Innenstadt in Richtung Bahnhof eine wichtige Rolle spielen. her