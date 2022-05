Militärgebäude ab 22. Mai erlebbar

Heidelberg. Über 60 Jahre befand sich das europäische Hauptquartier der US-Armee in der Heidelberger Südstadt. Mit der Ausstellung „Join the Story – 200 Jahre transatlantische Perspektiven“ öffnet das Mark Twain Center am Sonntag, 22. Mai, die Türen zu einem der wichtigsten Militärgebäude in der Stadt. Bei einer Eröffnungsfeier für geladene Gäste am Freitag, 20. Mai, wird OB Eckart Würzner auch Zeitzeugen begrüßen, die an der Ausstellung mitgewirkt haben. Ebenso zu Gast sind ein Vertreter der US-Streitkräfte aus Wiesbaden, Susan Herbst, ehemalige Präsidentin der University of Connecticut und die erste Gastwissenschaftlerin im MTC, sowie Detlef Junker, Gründungsdirektor des Heidelberg Center for American Studies an der Universität Heidelberg. red

