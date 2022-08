Heidelberg. Mit der britischen Electro-Pop-Band Metronomy um Sänger Joseph Mount ist am Mittwoch, 10. August, eine ausgewachsene Indie-Pop-Institution in der Heidelberger Halle 02 zu hören. Das Vorprogramm bestreitet die Band Sparkling ab 20 Uhr. Laut Veranstalter wird es Karten an der Abendkasse für 40 Euro geben.

