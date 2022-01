Messerstecherei in Bergheim - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Heidelberg mit Messerstichen verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei waren ein 24-Jähriger und ein 29-Jähriger in einem Restaurant auf der Rohrbacher Straße Essen. Nachdem die beiden das Lokal verlassen hatten, gerieten sie gegen 19 Uhr mit einer Gruppe aneinander. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die sich ins Carré verlagerten. Im weiteren Verlauf zückte dort einer der Täter ein Messer und stach auf den 24-Jährigen ein. Der junge Mann wurde dabei am Bauch verletzt und musste genäht werden, sein 29-jähriger Begleiter erlitt Schnittverletzungen im Gesicht.

Die beiden Opfer fuhren danach verletzt selbstständig ins Krankenhaus, wo sie von der Polizei verhört wurden. Zeugen verständigten die Polizei, doch bevor mehrere Funkstreifen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eintrafen, flüchtete die Tätergruppe.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Einer der drei war mit einer rot-oder orangefarbenen Jacke bekleidet, die beiden anderen Täter waren schwarz gekleidet. Ob ein vierte Person dabei war, kann laut Polizei derzeit nicht verifiziert werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221/991700 in Verbindung zu setzen.

