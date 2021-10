Messe nur digital

Heidelberg. Auch in diesem Jahr finden die Heidelberger Ausbildungstage digital statt. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, stellen sich dabei am Mittwoch, 27. Oktober, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr mehr als 40 Betriebe aus Heidelberg und der Region vor und geben Einblicke in ihre Unternehmen. Ergänzt wird das Programm durch den „Abend der Ausbildung“ von 18.30 bis 20.30 Uhr, der zusätzliche Antworten von Experten rund um die Ausbildung bereithält. „Wer Ausbildungsberufe und regionale Betriebe kennenlernen will, wer Bewerbungstipps von Profis und den direkten Draht zu anderen Auszubildenden sucht, kann kostenfrei an der Online-Ausbildungsmesse teilnehmen“, so die Stadt. Interessierten werden Vorträge, Webinare oder virtuelle Betriebsrundgänge angeboten. Auf der Internetseite www.heidelberger-ausbildungstage.de sind alle teilnehmenden Betriebe, das Programm und Links zu den Veranstaltungen zu finden. Die Übertragung auf Tablets, Smartphones und Computer erfolgt über das Konferenztool „Alfaview“. her

