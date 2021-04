Merianstraße ab 26. April gesperrt

Heidelberg. In der Merianstraße am Universitätsplatz finden ab nächster Woche Tiefbauarbeiten statt. Wie die Stadtwerke Heidelberg mitteilten, werden zwischen Grabengasse und Heugasse die Fernwärme-, Wasser- und Stromleitungen erneuert sowie Leerrohre für Glasfaser gelegt. Die Bauarbeiten werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt startet am Montag, 26. April, und dauert bis Anfang November 2021. Der zweite Bauabschnitt beginnt im Mai 2022 und dauert bis voraussichtlich September 2022. Die Merianstraße ist während der Bauzeit für den Verkehr voll gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird umgeleitet. her

