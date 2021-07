Mercedes E 63 AMG beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Bereits am Montag, 28. Juni, hat ein Unbekannter im Stadtteil Kirchheim einen geparkten Mercedes E 63 AMG beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser gegen 15.25 Uhr unbeschädigt am Fahrbahnrand der Bürgerstraße abgestellt. Als der Fahrer wenige Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen tiefen Kratzer entlang der gesamten Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, denen das Fahrzeug in der Zeit zwischen 15.25 Uhr und 15.30 Uhr etwas beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/34180 zu melden.

