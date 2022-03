Melis Sekmen zu Gast beim Kreativtreffen „FensterLunch“ in Heidelberg

Heidelberg. Einen Einblick in das Schaffen der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft zu geben – das ist das Ziel des monatlichen Branchentreffens „FensterLunch“. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, ist beim nächsten Termin am Mittwoch, 9. März, Bundestagsmitglied Melis Sekmen zu Gast. Als Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages informiert sie von 12.30 bis 14 Uhr, in der Kurfürsten-Anlage 58 über die Pläne und Perspektiven für die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Wirtschaftspolitik auf Bundesebene. Außerdem spricht sie mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft über die Stärken und die Potenziale der Branche. Kultur- und Kreativschaffende und alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen, hieß es weiter.

Das Branchentreffen „FensterLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist laut Stadtverwaltung ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem „GoodSpaces-Team“. Es findet jeden zweiten Mittwoch im Monat zur Mittagspause am „FensterPlatz“ in der Kurfürsten-Anlage statt.

Nach der Begrüßung und dem gemeinsamen Mittagessen gibt es laut der Stadt Heidelberg einen kurzen Impulsvortrag zu neuen Projekten und relevanten Themen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sichtbarmachung der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

