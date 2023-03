Meisterschaft im Quidditch

Die Tore bestehen aus Ringen, die Spieler tragen zwischen den Beinen Besen und der „goldene“ Schnatz ist ein Tennisball versteckt in einer Tennissocke: Quidditch ist ein Mannschaftsspiel, das seinen Ursprung in den „Harry Potter“-Romanen der britischen Autorin Joanne K. Rowling hat. Längst wird Quidditch indes im realen Leben gespielt – auf dem Boden und nicht wie im Zauberer-Roman auf dem Besen in der Luft fliegend. Und Mitte Mai finden in Heidelberg sogar Europäische Meisterschaften statt. Der European Quidditch Cup (EQC) wird in Lyon und Heidelberg ausgespielt: Am 13. und 14. Mai messen sich die Teams im Fritz-Grunebaum-Sportpark am Harbigweg.

Die Sportart wird auch als Muggel-Quidditch oder Quadball bezeichnet. Hellhounds nennen sich die Quidditch-Spieler in Heidelberg, in Mannheim gehen die Greife auf Torjagd. Eine besondere Rolle hat dabei der sogenannte Schnatz: In der 17. Minute betritt eine gelbgekleidete Person das Spielfeld und muss aufpassen, dass die Sucher (englisch: Seeker) nicht an seine Schnatz-Socke kommen und ihm den darin enthaltenen Tennisball wegnehmen. miro