Meinungsverschiedenheit auf der B535 eskaliert schnell

Heidelberg. Nachdem die Fahrer eines VW und eines Peugeot am Montagabend gegen 20.30 Uhr hintereinander die B535 Richtung Schwetzingen befahren haben, gerieten die beiden nach Auskunft der Polizei aneinander.

Zunächst beleidigten sich die Fahrer gegenseitig, bevor sie schließlich die Abfahrt Heidelberg in Richtung Speyerer Straße nahmen. Hier mussten die Männer verkehrsbedingt an einer Ampel warten. Der 51-jährige Peugeot-Fahrer war offenbar noch derart aufgebracht, dass er hupte. Der Beifahrer seines Kontrahenten fühlte sich durch dieses Verhalten wiederum derart provoziert, dass er kurzerhand aus dem VW ausstieg. Zielstrebig suchte er den

Peugeot auf und öffnete die Fahrertür. Der Fahrer des VW eilte seinem

aufgebrachten Beifahrer hinterher und konnte diesen schließlich vom Peugeot

wegziehen. Dabei trat sein Beifahrer gegen die linke Fahrzeugtür des Peugeot, wobei ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Anschließend flüchteten beide im VW in Richtung Heidelberg. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten VW sowie dessen Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 1700 zu melden.