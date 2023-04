Mehrtägige Suchaktion

Im und um den Neckar in Heidelberg läuft seit Samstag eine große Suchaktion nach einem Vermissten. Wie die Polizei berichtete, war der Mann gemeinsam mit einem Begleiter mit einem Schlauchboot gekentert und anschließend verschwunden. Polizei und DLRG suchten den Fluss und den Uferbereich mit Booten, Tauchern und Hunden ab, bislang jedoch ohne Erfolg.

Den Angaben nach war der Mann am Samstag in das fünf Grad kalte Wasser gefallen. Er habe sich noch kurz an einem Baum festhalten können, sei dann aber nicht mehr zu sehen gewesen. Der zweite Mann habe sich auf eine Insel retten können und einen Notruf abgesetzt, hieß es in einer Mitteilung. Demnach trugen beide keine Rettungswesten.

Bis Montagabend blieben sämtliche Suchmaßnahmen ohne Ergebnis. Nach Angaben eines Sprechers sollen sie an diesem Montag fortgesetzt werden. jei