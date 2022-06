Mehrfach gegen Ampeln in Heidelberg gefahren und geflüchtet

Heidelberg. Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Heidelberg-Bergheim, hat die Polizei den flüchtigen Unfallverursacher festnehmen können. Der 33-jährige Autofahrer fuhr nach Angaben der Beamten kurz vor Mitternacht mit überhöhter Geschwindigkeit von der B37 stadteinwärts. An der Kreuzung zur Bergheimer Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß erst gegen die Verkehrsinsel und anschließend gegen eine Ampel. Der 33-Jährige versuchte seine Fahrt fortzusetzen und kollidierte dabei erneut gegen eine weitere Ampel. Aufgrund der massiven Beschädigung blieb das Auto auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer und drei weitere Insassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle nachdem sie die Kennzeichen abgenommen hatten.

Mit Hilfe der Beobachtungen einer Zeugin, konnte der 33-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Er war stark alkoholisiert gewesen und nicht im Besitz eines Führerscheins.

Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf über 13.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.