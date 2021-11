Mehrere Verstöße bei Corona-Kontrollen in Heidelberger Gastronomie festgestellt

Heidelberg. Bei Corona-Kontrollen in der Heidelberger Gastronomie sind in sieben Betrieben insgesamt 19 Mängel festgestellt worden. Dabei entfielen die meisten Verstöße auf die Kontaktdatenerfassung, teilte die Stadt am Freitag mit. Diese war in zehn Fällen fehlerhaft, unzureichend oder nicht vorhanden. Fünfmal wurde der fehlende Mund-Nasen-Schutz bei Beschäftigten bemängelt. Zudem wurde in vier weiteren Fällen gegen die Hygieneregeln verstoßen. Beanstandet wurden das Lüften, fehlendes Handwaschmittel sowie unzureichende Reinigung. Gäste mit fehlendem oder falschem 3G-Nachweis seien nicht festgestellt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt wurden am Donnerstag 53 Betriebe in der Altstadt sowie in Neuenheim überprüft, hieß es weiter. Dabei waren acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), zwei Mitarbeiter der Gaststättenbehörde sowie fünf Polizeibeamtinnen und -beamten rund vier Stunden im Einsatz.

Die Kontrollen fanden im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion statt und waren vom Gesundheitsministerium angekündigt worden. Die Stadt kündigte an, in Zukunft stichprobenartig und auf Verdachtsmeldung weitere Kontrollen in Gastronomiebetrieben durchzuführen.