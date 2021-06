Mehrere Unfälle verursacht, geflüchtet und an Mauer zum Stehen gekommen

Heidelberg. Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Montagmittag in Heidelberg-Pfaffengrund mehrere Fahrzeuge beschädigt, Anschluss geflüchtet und letztendlich an einer Mauer zum Stehen gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Mann erst beim Abbiegen vom Kranichweg in den Steinhofweg mit einem Auto und fuhr einfach weiter. An der Kreuzung zum Blütenweg stieß der 71-Jährige mit einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug zusammen. Auch nach diesem Unfall flüchtete der Mann.

AdUnit urban-intext1

Zuletzt fuhr er den Kranichweg in Richtung Eppelheimer Straße und bog in die Straße Obere Rödt ab. Hier kam er von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Mauer und verletzte sich leicht. Ob der Mann weitere Unfälle verursacht hat, ist noch nicht abschließend geklärt Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 14 000 Euro. Der Grund war zunächst unklar. Betrunken war der Mann nach Angaben eines Polizeisprechers nicht.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744111 bei der Polizei zu melden. (mit dpa)