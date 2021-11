Mehrere tausend Euro Bargeld und Goldschmuck geklaut – Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim. Unbekannte haben am Samstag mehrere tausend Euro Bargeld und Goldschmuck aus einem Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße in Heidelberg-Neuenheim entwendet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Wohnungstüre zwischen 16 und 22 Uhr aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt worden, so die Polizei. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro, der Sachschaden auf 1000 Euro. Wie der oder die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus gelangte, ist bisher noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1