Mehrere Schockanrufe in Heidelberg – falsche Polizeibeamte

Heidelberg. Im Raum Heidelberg ist es am Samstag zu mehreren Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gaben die Anrufer vor, dass in der Nähe der Betroffenen mit Einbrüchen zu rechnen sei. Auf diesem Weg wollten diese an Informationen über Wertgegenstände und Kontostände erhalten. Die Geschädigten erkannten den Betrugsversuch und legten kommentarlos auf. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Schlussendlich entstand kein Schaden.

Die Polizei weist darauf hin:

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie

einfach auf.