Mehrere Graffitis und Schmierereien in Bergheimer Straße in Heidelberg - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend, 22.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, in der Bergheimer Straße in Heidelberg insgesamt drei Graffitis an Hauswände und Eingangstore zweier Wohnhäuser gesprüht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ebenfalls in der Bergheimer Straße die Hauswand einer Druckerei zwischen 20 Uhr und 7 Uhr mit einer anderen Farbe beschmiert. Ein Tatzusammenhang sei nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erkennen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.

