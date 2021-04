Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Heidelberg. Am Wochenende sind mehrere Gartenhütten in Heidelberg-Handschuhsheim aufgebrochen worden. Vermutlich in der Nacht auf Sonntag wurde eine Gartenhütte im Gewann Entensee aufgebrochen und Werkzeug sowie sieben Weingläser im Gesamtwert von etwa 200 Euro gestohlen. Laut Polizei haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Taten dieser Art ereignet – beispielsweise Im Gewann Schänzel, wo eine Fensterscheibe einer Gartenhütte eingeworfen wurde. Im Gewann Schläuchen wurde bereits zwischen Mittwoch und Freitag in eine Gartenhütte eingebrochen und Werkzeug im Wert von rund 350 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen unter der 06221/45690.

