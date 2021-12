Mehrere Fahrzeuge in Heidelberg beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter in Heidelberg mehrere Fahrzeuge beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach Angaben der Polizei dürfte der Unbekannte im Kreuzungsbereich Untere Seegasse und Hegenichstraße gewendet und dabei ein am Straßenrand abgestelltes Motorrad touchiert haben, welches in der Folge auf einen Roller fiel. Der Roller wiederum kippte im Anschluss auf einen geparkten Wagen. Insgesamt entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 bei der Polizei zu melden.

