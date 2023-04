Mehrere Fahrräder in Heidelberg sichergestellt - Polizei sucht mit Bildern nach Besitzern

Die Polizei hat in Heidelberg zehn mutmaßlich entwendete Fahrräder sichergestellt. Ein Geschädigter hatte sein Fahrrad mit einem Peilsender in einer Garage auf dem Boxberg geortet, teilte die Polizei mit. Nachdem die Behörde vergangenen Montag die Fahrräder mittels eines Durchsuchungsbeschlusses sichergestellt hatte, meldete sich noch am selben Tag der Besitzer bei der Polizei. Er gab an, die Fahrräder jeweils auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Die Polizei bezweifelt das. Ein zweites Fahrrad konnte seinem Besitzer mittlerweile zugeordnet werden.

Bilder unter: bit.ly/41q7yiG. Eigentümer mit entsprechenden Nachweisen melden sich unter 06221/381518 bei der Polizei. pol/kpl