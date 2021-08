Mehrere E-Scooter-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Heidelberg. Die Polizei in Heidelberg hat am Freitagmorgen mehrere alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Heidelberg erwischt. Wie die Behörde mitteilte, versuchte eine 19-Jähriger nach einer Kontrolle zu flüchten. Zuvor war er den Beamten kurz nach Mitternacht in der Brückenstraße aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Auf der Theodor-Heuss-Brücke wurde er schließlich gestoppt und sollte kontrolliert werden. Der junge Mann rannte jedoch in Richtung Neckarstaden davon. Auf einem Schulhof kam er zu Fall, weshalb ihn die Polizei festnehmen konnte.

Ein Alkoholtest auf dem Revier ergab rund 1,2 Promille. Eine Blutprobe wurde deswegen entnommen. Anschließend wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Er muss darüber hinaus mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Bei zwei weiteren E-Scooter-Fahrern, die die Polizei kontrollierte, wurden Alkoholwerte von 1,2 und 2,4 Promille festgestellt. Auch ihnen wurden Blutproben entnommen. Gegen sie wird nun ebenso wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.