Mehrere E-Bikes in Heidelberg im Wert von 20.000 Euro entwendet

Heidelberg. Mindestens fünf Elektrofahrräder sind in Heidelberg aus mehreren Tiefgaragen entwendet worden. Der Gesamtwert der E-Bikes belaufe sich auf knapp 20.000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach waren der oder die Täter zwischen Montagabend und Dienstagabend in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern in der Straße Langer Anger sowie der Bautzenstraße und der Marie-Baum-Straße im Stadtteil Bahnstadt erfolgreich, obwohl die E-Bikes abgeschlossen und teilweise mit mehreren Schlössern gesichert waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen melden sich unter der Rufnummer 06221 18570 bei der Polizei.