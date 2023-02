Mehrere Diebstähle in Mannheim und Heidelberg: Zwei Männer in Untersuchungshaft

Mannheim/Heidelberg. Wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls im Raum Mannheim und Heidelberg, befinden sich ein 25-Jähriger und ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten, sollen die beiden Tatverdächtigen am vergangenen Samstag zwei Fahrzeuge aufgebrochen und den Innenraum durchwühlt haben. Beide Beschuldigte konnten bei einer Fahndung kurze Zeit später im nahen Umfeld festgenommen werden.

Laden- und Fahrraddiebstahl

Der 23-Jährige soll zudem im Februar Haschisch besessen sowie einen Diebstahl in Mannheim begangen haben. Bereits im September 2022 war er wegen eines Ladendiebstahls in Heidelberg aufgefallen. Auch der 25-Jährige soll im Januar 2023 einen Ladendiebstahl – diesmal im Mannheim – begangen haben. Außerdem wird ihm ein Fahrraddiebstahl im Februar zur Last gelegt.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die Beschuldigten am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl erlassen. Inwiefern den Tatverdächtigen weitere Straftaten zugeordnet werden können, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.