Mehrere Anzeigen

Heidelberg. Ohne Führerschein, dafür aber mit reichlich Alkohol intus, ist ein 20-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in eine Polizeikontrolle gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf dem Königsstuhl am dortigen „Märchenparadies“ aufgefallen, da er beim Erblicken des Streifenwagens umgehend das Auto stoppte und sofort ausstieg. Gleich zu Beginn der Kontrolle teilte der Autofahrer zudem mit, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Weiterhin stellten die Polizeibeamten fest, dass der 20-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,0 Promille.

Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr, hieß es weiter. Neben dem 20-jährigen Fahrer befand sich laut den Beamten auch der 22-jährige Eigentümer des Autos im Fahrzeug, welcher seinem Bekannten die Fahrt erlaubt hatte. Wie es von der Polizei hieß, erwartet ihn nun auch eine Anzeige, da er seinem jüngeren Bekannten die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattet hatte. her