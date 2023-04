Mehrere alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Heidelberg

Heidelberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Heidelberg vier alkoholisierte Menschen auf E-Scootern festgestellt. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Kontrollen zwischen 0 Uhr und 3 Uhr statt. Die im Zuge der Kontrollen festgestellten Alkoholwerte bewegten sich zwischen 0,5 und knapp 1,4 Promille, so dass die Personen zur Blutentnahme und einem Atemalkoholtest auf die Dienststelle mussten. In manchen Fällen wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Alle vier Personen müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Führerscheinpflichtige Fahrzeuge dürfen sie bis auf Weiteres nicht mehr führen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei den sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, gemeinhin als E-Scooter bezeichnet, um Kraftfahrzeuge handelt.

Auch E-Scooter-Fahrer müssen bei Teilnahme im Straßenverkehr unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot oder dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.