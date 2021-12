Mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. Seit Juli müssen alle Kliniken den Impfstatus der Corona-Patienten auf den Intensivstationen an die Gesundheitsämter melden. Doch bislang hat das Amt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, dazu noch nie etwas veröffentlicht.

Wie ein Sprecher mitteilte, werden die dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellten Daten an das Landesgesundheitsamt übermittelt. „Eine Validierung oder Prüfung auf Vollständigkeit ist dem Gesundheitsamt nicht möglich.“ Aus diesem Grund werde auch keine statistische Auswertung durchgeführt.

Das Landesgesundheitsamt (LGA) wertet die Informationen zwar aus, so eine Sprecherin. Aber man breche die Zahlen nicht auf die Landkreise herunter. Denn dabei würde sich das Problem ergeben, dass in der Statistik der Wohnort der Patienten maßgeblich sei und nicht der Standort der Klinik.

Zumindest für die vergangene Woche konnten die vier GRN-Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis Zahlen nennen: Insgesamt wurden in den Kliniken 21 Coronapatienten auf Intensivstationen behandelt. Von sieben lag ein Impfnachweis vor, von 14 nicht. Das entspräche einem Anteil der ungeimpften Patienten von mehr als 66 Prozent.

Wie aus dem Bericht des LGA hervorgeht, wurden in den vergangenen 28 Tagen 722 Corona-Patienten aus Baden-Württemberg auf Intensivstationen behandelt. Davon waren 83 vollständig geimpft, 467 nicht. Bei 172 Patienten lagen keine Angaben zum Impfstatus vor. Setzt man die Zahl der Ungeimpften in Relation zur Gesamtzahl der Corona-Intensivpatienten, also 722, läge ihr Anteil bei mehr als 64 Prozent. Ohne Patienten mit unbekanntem Impfstatus wären es über 80 Prozent.

Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil der Anteil der Ungeimpften in der Gesamtbevölkerung kleiner ist als der Anteil der Geimpften. Laut Robert-Koch-Institut lag die Quote der vollständig Geimpften in Baden-Württemberg am Freitag bei 68,3 Prozent. Ihre Auffrischungsimpfung hatten 28,7 Prozent der Bevölkerung erhalten.

Aktuelle Vergleichszahlen dazu gibt es für die Landkreise zwar nicht, das Sozialministerium konnte aber den Stand vom 12. Dezember nennen: Im Rhein-Neckar-Kreis waren bis dahin 67,8 Prozent der Bewohner vollständig geimpft. 25,3 Prozent hatten ihren Booster erhalten. In Mannheim waren 66,9 Prozent der Einwohner vollständig geimpft, 22,9 Prozent geboostert. In Heidelberg waren 69,8 Prozent vollständig geimpft, 26,9 Prozent geboostert.