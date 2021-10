Mehr als ein Dutzend Bücher auf Straße in Brand gesetzt

Heidelberg. Rund 15 Bücher haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch mitten auf einer Straße in Heidelberg in Brandgesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Streife gegen 3 Uhr auf das Feuer in der Ladenburger Straße aufmerksam. Die Beamten reagierten schnell und löschten den Brand mit Wasser aus einem nahegelegenen Brunnen. Die Polizei ging nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die Bücher aus einem städtischen Bücherregal entnommen wurden, das sich in der Nähe der Brandörtlichkeit befindet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06221/4569 entgegen.