Rhein-Neckar. 74 200 Impfungen haben mittlerweile im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg sowie in den beiden Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim stattgefunden. 47 000 Personen haben nach Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes ihre Erstimpfung erhalten und rund 27 200 Personen ihre Zweitimpfung. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden bis auf zwei Ausnahmen alle 72 stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen durch mobile Impfteams angefahren. In 63 Heimen seien bereits die Zweitimpfungen durchgeführt worden.

„Wir bedauern es sehr, dass wir in den vergangenen Tagen in unseren Impfzentren so viele Leute ablehnen mussten. Dort mussten Personen weggeschickt werden, weil sie zwar einen Impftermin vorweisen konnten, aber keine Impfberechtigung oder keine Zulassung für den zugewiesenen Impfstoff vorlag. Das war sehr ärgerlich, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Mitarbeitenden in unseren Impfzentren“, sagt Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit des Rhein-Neckar-Kreises.

Einige der Abgewiesenen dürften nun zum gerade erweiterten Kreis der Impfberechtigten gehören: Nun können sich unter anderem alle Personen ab 70 Jahren unter www.impfterminservice.de oder Telefon 116 117 einen Termin geben lassen. Auch Menschen ab 65, die wegen ihrer Vorerkrankung oder weil sie zum Beispiel medizinisches Personal oder Lehrer sind, gehören jetzt zum Kreis der Impfberechtigten. Details gibt es auf der Internetseite des Sozialministeriums. Die Impfung ist kostenlos, eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff gibt es aber nicht. miro