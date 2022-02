Mehr als 50 Aktionen geplant

Heidelberg. Mehr als 60 Akteure beteiligen sich in diesem Jahr an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Unter dem Motto „Haltung zeigen“ sind von Montag, 14. März, bis Sonntag, 15. Mai, mehr als 50 Veranstaltungen geplant. Der Veranstalter, das Interkulturelle Zentrum Heidelberg (IZ) den Zeitraum der Aktion coronabedingt verlängert. „So bleibt mehr Zeit, um sich in Sicherheit und mit Ruhe auszutauschen“, heißt es in der Mitteilung.

© Bernhard Zinke

Schon am Sonntag, 13. März, vor dem offiziellen Auftakt, findet eine erste Veranstaltung statt: ein Mädchen-Fußballturnier als Zeichen gegen die Ausgrenzung. Dort kicken die „Tugba Tekkals Scoring Girls“, die SG Heidelberg-Kirchheim und der Sportkreis mit Mädchen aus Heidelberg. Interessierte Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren können sich für das Event unter www.iz-heidelberg.de anmelden.

Lesung mit Petra Gerster

Am Montag folgt um 17 Uhr dann der offizielle Auftakt der Internationalen Wochen gegen Rassismus mit Oberbürgermeister Eckart Würzner. Veranstaltungsort ist die Alte Aula der Universität Heidelberg. Auch die Menschenrechtlerin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Düzen Tekkal sowie Tugba und Tülin Tekkal werden vor Ort sein. Die Familie Tekkal setzt sich seit Jahren für Minderheitenrechte ein. „An diesem Abend möchte das IZ mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, wie man auf lokaler Ebene globale Entwicklungen im Auge behalten und Verantwortung übernehmen kann“, heißt es in der Ankündigung der Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Auch zu Gast sein werden im Laufe der Aktionswochen Weltspiegel-Journalistin Natalie Amiri und die ehemalige heute-Moderatorin Petra Gerster (Foto). Gerster lädt mit Ehemann Christian Nürnberger zu einer Lesung am Freitag, 18. März, ein. Ab 20 Uhr lesen sie aus ihrem neuen Buch „Vermintes Gelände“ vor, in dem sie sich mit den Themen Identitätspolitik und der Macht der Sprache beschäftigen. Das Buch widmet sich der Frage, wie es gelingen kann, mit sensibler Sprache mehr Rücksicht in der Gesellschaft herzustellen. vs

