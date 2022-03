Material und Werkzeuge von Baustelle in Heidelberg gestohlen

Heidelberg. Eine Rohbaustelle in Heidelberg-Bergheim ist in der Nacht von Montag auf Dienstag bestohlen worden. Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei zwischen 19 Uhr und 07 Uhr alle möglichen Arbeitsmaterialien und Werkzeuge im Wert von 2.200 Euro entwendet. Dafür seien unter anderem Ziegel des bereits gedeckten Dachs in der Voßstraße heraus gerissen worden.

Auf mehreren Etagen seien unzählige Arbeitsmaterialien wie beispielsweise Kabeltrommeln, Blechtafeln, Bleirollen und Kabel entwendet worden. Auch Werkzeuge wie Hammertacker, Hämmer, Helme, Werkzeugkisten, Falzzangen nahmen die Diebe laut Polizei mit.

Die Polizei geht aufgrund der Menge des Diebesguts davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0622199-1700 zu melden.

