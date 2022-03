Masterplan erhält große Zustimmung

Heidelberg. „Ein Meilenstein“ (Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo) scheint erreicht: Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Masterplan für das Neuenheimer Feld mit großer Mehrheit verabschiedet – und schrammte kurz vor dem Ziel knapp an einem Eklat vorbei: Nach mehreren Änderungsanträgen und Abmilderungen derselben herrschte vorübergehend Unklarheit darüber, was in dem Antrag steht und wie tatsächlich abgestimmt wurde. Hausjurist Klaus Mevius musste die verfahrene Situation klären. Die Abstimmung wurde wiederholt – in namentlicher Abstimmung. 26 Räte stimmten für einen modifizierten Antrag, 16 dagegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nun verabschiedete Masterplan soll eine tragfähige Basis für das Bebauungsplanverfahren sein. Unter anderem sieht er eine mögliche Erschließung per Straßen- oder Seilbahn vor und gesteht der Universität und anderen Forschungseinrichtungen Erweiterungsflächen von 868 000 Quadratmetern zu. Auch eine Rad- und Fußwegbrücke über den Neckar ist eine Option.

Beachtliche Kosten

Seit vier Jahren arbeiten nicht nur die drei Hauptakteure Stadt, Land und Universität an dem Masterplan, sondern auch viele Bürger. Die Kosten sind ebenfalls beachtlich: Die bisher ausgegebenen 2,7 Millionen Euro teilen sich Stadt und Universität. Für die nächste Phase sind weitere 700 000 Euro veranschlagt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Streitpunkt „Hühnerstein“ droht der Masterplan noch zu scheitern: Unter anderem die stärkste Ratsfraktion, die Grünen, wollten mit der SPD noch Mitte Februar eine Zusicherung bis 2050, dass dieses Areal nicht bebaut wird. Das wiederum, betonten andere, sei rechtlich angreifbar und könnte die Stadt teuer zu stehen kommen, denn die Universität besitze im „Hühnerstein“ bereits Baurecht. „Sie könnte morgen dort loslegen“, sagte CDU-Fraktionschef Jan Gradel. Land und Uni reagierten mit einem Brandbrief, der Antrag wurde abgemildert: Nach Möglichkeit soll nun von einer Bebauung vor 2050 abgesehen werden.