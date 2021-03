Heidelberg. Eine Spende von 20 000 OP-Masken hat die SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd bekommen. Diese sind Teil der Aktion „1 000 000 Masken für Schüler:innen in Baden-Württemberg“, die der Geschäftsführer von Print Equipment, Mario Panter, gemeinsam mit dem Landeselternbeirat gestartet hat. In möglichst vielen Schulformen sollten so Masken an Schüler ausgegeben werden.

Petra Vecchio, Elternbeiratsvorsitzende und Mitglied im Landeselternbeirat, ist begeistert. Sie holte die Masken direkt vom Firmensitz in Ottersweier ab. „Viele Eltern hatten im Vorfeld nicht verstanden, warum Lehrer vom Land mit Masken versorgt wurden, Schülerinnen und Schüler aber nicht. Gerade OP-Masken sind für viele Familien nicht wirklich erschwinglich“ sagt sie. red