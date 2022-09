Maschine umgekippt

Heidelberg. Der Fahrer einer Straßenkehrmaschine ist am Sonntagmorgen in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen gegen 5 Uhr den Unfall. Das Fahrzeug hatte sich offenbar aufgeschaukelt und war dabei umgekippt. Als die Streife eintraf, hatte ein Arbeitskollege den Fahrzeugführer bereits aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst versorgte den 51-jährigen Fahrer und brachte ihn in ein Krankenhaus. Erste Hinweise bei der Unfallaufnahme ergaben, dass technische Mängel für das Umkippen des Fahrzeugs verantwortlich sein könnten. Dies ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 1 74 42 20 in Verbindung zu setzen. sapo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1