Marguerre gibt weitere 10,9 Millionen Euro

Heidelberg. Der Heidelberger Unternehmer Wolfgang Marguerre hat seine Unterstützung für die Sanierung der Heidelberger Stadthalle nochmals erheblich ausgeweitet. Gemeinsam mit seiner Familie erhöht er seine Spenden von bislang 32,9 Millionen Euro um 10,9 Millionen Euro. Er stellt damit 43,8 Millionen Euro zur Verfügung und deckt somit auch nach den jüngsten Kostensteigerungen des Projektes weiterhin in vollem Umfang die gesamten Kosten der Sanierung.

Dazu erklärt Wolfgang Marguerre: „Ich habe von Anfang an gesagt: Ich möchte der Stadt Heidelberg die Möglichkeit geben, die Stadthalle wieder zu einem Schmuckstück zu machen. Dabei lag und liegt mir nicht daran, auf die inhaltlichen Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Das ist ausschließlich Angelegenheit der Stadt, des Gemeinderats und der Heidelberger Bürger. Mir ist nur eine Sache wichtig: Die Stadthalle soll auch in Zukunft allen Nutzern offen stehen – von der Jugendtanzgruppe über die Fastnachter bis zu unserem Orchester und dem Heidelberger Frühling. Genau das leistet das vom Gemeinderat beschlossene Sanierungskonzept. Deshalb unterstütze ich das gerne.“

Wie Marguerre betonte, leiste die Projektleitung eine hervorragende Arbeit. Stadtrat, Oberbürgermeister und Verwaltung sowie alle an der Realisierung Beteiligten hätten sein uneingeschränktes Vertrauen. Die jüngsten Kostensteigerungen seien aufgrund von Verzögerungen im Genehmigungsprozess und zwischenzeitlich gestiegener Baupreise nicht zu vermeiden gewesen.

Dank des Oberbürgermeisters

„An meinem Versprechen, die Ertüchtigung der Stadthalle zu einem zeitgemäßen Konzert- und Veranstaltungshaus zu ermöglichen, ohne dass der Stadt diese Last aufgebürdet wird, ändert dies jedoch nichts“, erklärte Marguerre. „Ich verbinde damit den Wunsch, dass die Heidelberger Bürger und Besucher Heidelbergs unvergessliche Stunden in dem beeindruckenden Ambiente der erneuerten Stadthalle verbringen dürfen“, so der Mäzen.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte: „Mir fehlen fast die Worte. Ich bedanke mich im Namen aller Heidelberger Bürgerinnen und Bürger für dieses herausragende Engagement. Er ermöglicht uns, dass wir die Stadthalle wieder zu einem Schmuckstück machen, und zwar für alle Nutzerinnen und Nutzer. Die Stadthalle wird mehr als 100 Jahre nach ihrer Eröffnung wieder Maßstäbe setzen. Ohne seine Unterstützung hätten wir uns nicht mehr als die notwendigsten Reparaturen leisten können. Es ist nicht nur die gewaltige Höhe seiner Unterstützung, die so beeindruckt. Es ist darüber hinaus vor allem auch sein Grundverständnis, selbst als Allein-Finanzier der Sanierung keinerlei inhaltlichen Einfluss zu nehmen und sämtlichen inhaltlichen Entscheidungen der Stadt zu überlassen. Der Stadt Bestes anzustreben – eindrucksvoller als Wolfgang Marguerre kann man das nicht leisten.“

Marguerre unterstützt seit Jahren als Mäzen verschiedene kulturelle, medizinische und soziale Projekte in Heidelberg. Er hat unter anderem mit mehr als 15 Millionen Euro als größter Einzelspender die Sanierung des Heidelberger Theaters ermöglicht. Alleine im vergangenen Jahr hat er zwei Projekte der Stadt mit zusammen einer Million Euro unterstützt: die Anschaffung von Laptops für Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Haushalten, damit diese in den Corona-Lockdowns am Homeschooling teilnehmen konnten sowie Projekte für Heidelberger Geschäfte in der Corona-Krise. red