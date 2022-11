Mannheimer findet in Mallorca seine Heimat

Das Jahr 2016 markiert eine Zäsur in Daniel Rupprecht Graus Leben. Überraschend verliert der Mannheimer seinen Job bei einer Firma für Vertriebs- und Personaldienstleistungen. Er ist frustriert und enttäuscht. Er macht sich viele Gedanken über sich und sein Leben. Über die Menschen darin und die Werte, die ihm wichtig sind. Und so keimt in ihm die Idee auf, auszuwandern. Alles hinter sich zu

...