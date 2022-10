Mann wird in Heidelberg von vier Unbekannten angegriffen

Heidelberg. Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen, gegen 5.15 Uhr, von vier bislang noch unbekannten Tätern auf offener Straße angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei schlugen und traten die Unbekannten auf den Mann ein. Dieser hatte zuvor einen Club in der Heidelberger Altstadt besucht. Erst durch hinzukommende Zeugen, welche sofort Hilfe leisteten und die Polizei verständigten, ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten in Richtung des Bismarckplatzes.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/18570 bei der Polizei zu melden.