Heidelberg. Weil er das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat, ist ein 86.jähriger Autofahrer am Freitagabend ungebremst gegen einen Betonpfeiler in der Vangerowstraße in Heidelberg gefahren. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.

